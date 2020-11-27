如早前特首林鄭月娥於《施政報告》中預告，港交所（0388）公布，與深滬交易所達成共識，根據《上市規則》第18A章掛牌、「B」字頭未賺錢生物科技股將獲納入港股通。公告指出，獲納生科股須是恒生綜合指數成份股，或滬深港交易所上市的「A+H股」上市公司的H股。港交所表示，預計1個月後將合資格生科股納入港股通。至於股份名稱結尾不含「B」字標識，且在本公告發布之時已是港股通股票的生科股，將不受影響。而早前盛傳的第二上市股獲納港股通事宜，現時仍落空。

現時已納入恒生綜合指數的「B股」共有7隻，料可受惠「北水」。分別為諾誠健華（9969）、沛嘉醫療（9996）、康寧傑瑞（9966）、康方生物（9926）、啟明醫療（2500）、亞盛醫藥（6855）及康希諾（6185）。

港交所指出，三地交易所達成另一共識，則為上海科創板股份納入滬股通事宜。公告指出，科創板股份屬於上證180、上證380指數成份股，或「A+H股」公司中A股的，將根據滬港通現有規定，可納入滬股通股票範圍；其對應的H股將根據滬深港通現有規定調入港股通股票範圍。公告續指，因內地科創板實施投資者管理，通過滬股通買賣科創板股票的投資者，計劃僅限於香港規則界定的機構專業投資者。相關規則待兩地監管機構批准。

上交所則在今晚剛公布，容許上市時間超過1年的科創板證券獲納入上證180、滬深300等成份指數樣本空間，將在下一次指數定期調整時納入股份。因此現時仍未確定本港專業投資者可買的科創板股份名單。