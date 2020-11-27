港交所今日公布諮詢文件，擬調高主板上市針對公司盈利的要求。港交所指出，前年《上市規則》進行修訂，將主板上市公司的最低市值門檻由2億元上調至5億元，但當時盈利要求未有相應上調。該所直言，留意到部分市值相對偏高、但盈利僅符合最低要求的公司上市申請有所增加，此類公司歷史市盈率較高，懷疑此類公司並非是發展業務，而是為日後「啤殼」而「造殼」。

根據本地規定，公司若要在港主板掛牌，過去三年財務記錄通過「盈利測試」、「市值/收入測試」及「市值/收入/現金流測試」其中的任一測試即可。現行的「盈利測試」中，要求公司上市時市值不少於5億元，往績期內最近一年盈利不少於2000萬元，前兩財年累計盈利不少於3000萬元。港交所指出，於2018年修例後，市值較細的中小企上市申請增加，此類公司一般以增長潛力為藉口，試圖證明自身估值合理，但往往上市後，又無法達成上市申請中的盈利預測。

港交所就此提出兩項建議方案，方案一是將盈利規定按市值規定於2018年的增幅百分比調高1.5倍，方案二是按恒生指數自1994年至2019年的平均收報點數的概約增幅調高2倍。根據方案一，盈利門檻將提升為往績期內最近一年盈利不少於5000萬元，前兩財年累計盈利不少於7500萬元。根據方案二，盈利門檻將提升為往績期內最近一年盈利不少於6000萬元，前兩財年累計盈利不少於9000萬元。

港交所指出，預計兩項方案將會將通過「盈利測試」的上市申請大幅削減逾六成，此外若建議落實，屆時港交所針對往績期內合計盈利的上市門檻將會成為全球最高，超越紐交所及納斯達克交易所。

港交所上市主管陳翊庭表示，調高主板盈利規定的建議將加强主板上市與GEM板上市的區別，為上市發行人和投資者提供更清晰的選擇及指引。她續表示，承諾持續致力提高香港市場整體質素，並進一步鞏固本港作為國際金融中心的地位。

諮詢為期兩個月，公眾可於明年2月1日或之前提交意見。

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