未盈利生科股和鉑醫藥（2142）公布，下周一（30日）起招股，定價介乎每股11.7元至12.92元，每手1000股，入場費13050.2元。全球發行1.38億股，公開發售佔一成，國際配售佔九成，不計超額配股權，最多集資17.83億元。招股期至下周四（12月3日）中午12時止，同日定價，擬12月10日掛牌。摩根士丹利、美銀證券及中信為聯席保薦人。

公司本次上市引入9名基石投資者，共認購9200萬美元（約為7.18億港元）。各基投包括貝萊德（BlackRock），投資3000萬美元；HBM Healthcare、高瓴資本、Hudson Bay Capital、Octagon Investments，4家分別投資1000萬美元；Anian Fund，投資700萬美元；、3W、Legend Capital及奧博資本，分別投資500萬美元。

和鉑醫藥兩項核心產品為免疫學藥物HBM9161（巴托利單抗）及HBM9036（特那西普），均是由韓國藥企Hanall Biopharma取得大中華區的獨家開發權，現時已進入臨床後期。就巴托利單抗而言，公司選定4種疾病作為首批開發對象。其中免疫性血小板減少症（ITP）以及甲狀腺相關性眼病（GO），現時已獲國家藥監局臨床試驗申請（IND）批准。公司於今年3月開始針對ITP的II/III期註冊試驗。另一產品特那西普則針對乾眼病，公司今年8月開展III期註冊試驗。

和鉑醫藥首席產品開發官陳小祥表示，公司將於未來數年進行數項新藥申報（BLA），包括於2022年，就巴托利單抗針對重症肌無力症（MG）、視神經脊髓炎譜系疾病（NMOSD）提交BLA，並且就特那西普提交BLA；再於2023年就巴托利單抗針對ITP、GO提交BLA。他表示，亦正收集兩項藥物的藥物經濟數據，為核心資產進入醫保目錄做準備。

截至今年6月30日，公司錄得虧損4838萬美元（約為3.77億港元），其中約3316萬美元（約為2.59億港元）是由於可轉換可贖回優先股造成的公允價值變動損失。公司前期投資者包括尚珹資本（Advantech Capital ）、君聯資本、鼎暉投資、新加坡主權基金GIC、中國人壽、碧桂園（2007）旗下投資等。

記者：馬迪帆

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