保監局昨日向一般保險公司發出通函，提醒業界今年上半年業務改善，主要是因為在新冠肺炎疫情期間，醫療保險受保人因疫情延遲治療、經濟活動低迷降低僱員補償業務的申索率，不代表業務所涉及的風險有所改變，當局預期兩者索賠會在明年錄得較高的水平，提醒業界在年底續保時，在定價和償付準備時需保持謹慎。

今年上半年一般保險業務在上半年的直接業務的承保利潤為7.56億元，較去年同期上升35.5%，保監局指出，主要由於新冠肺炎疫情期間，意外及健康業務和僱員補償業務錄得的申索有所下降。

保監局指出，新冠肺炎未有減弱跡象，本地經濟正在放緩，整體保費增長將繼續面臨壓力。當局亦提及，雖然低息環境對一般保險公司償付能力影響不大，但投資收入減少將影響公司盈利，公司需加強投資風險的關注。

保監局指出，雖然現時一般保險業務的公司的整體償付能力仍然穩健，不過當局提醒它們在定價和風險管理方面須繼續保持謹慎，做好風險管理及管控措施，如作合理定價及預留充足的儲備金，以應付疫情過後的申索，確保公司持續穩健發展。目前的市場情况，要求險企需加強其資產管理，收入增長應依靠保費定在可持續的基礎，任何定價有誤會影響險企的審慎風險。

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