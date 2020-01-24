翠華中期虧損擴大至7764萬 保就業獲3570萬
文章日期：2020年11月27日 17:53
翠華控股（1314）公布，截至9月底止中期業績，虧損擴大至7764.5萬元，每股虧損5.63仙，不派中期股息。去年同期虧損4540.3萬元。
期內，收入跌48.25%至4.34億元。
截至9月底止，集團共有73間餐廳。香港的餐廳有35間，按年減少6間；中國的餐廳有33間，按年減少5間；澳門和新加坡的餐廳數目維持不變，分別有3間和2間。
集團於回顧期間獲得政府的防疫抗疫基金及「保就業」計劃補貼約3570萬元，有助減輕目前所面對的壓力，抵銷一定程度的負面影響。
期內，集團員工成本約1.39億元，較上一個回顧期間減少約52.3%。
集團展望，隨着疫情反覆，會密切監察疫情及巿況發展，審時度勢。中國巿場方面，業務自2020年3月底起明顯反彈。香港巿場方面，大部分餐廳已恢復營運。澳門及新加坡巿場方面，所有餐廳已恢復營業。計劃於2020年第四季度在香港增設3間餐廳。在中國市場方面，集團計劃於2021年3月前開設4間餐廳，主要位於大灣區。
翠華全日收報0.29元，無升跌。
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