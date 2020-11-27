標普再降機管局獨立信用狀況至「bbb+」年內第三次降級
文章日期：2020年11月27日 17:27
評級機構標普因應漫長的交通復蘇而將機管局的獨立信用狀況（SACP）評級下降一級，由「a-」降至「bbb+」，已是年內第三次下調機管局的SACP。但機管局的評級應與港府評級一致，故於今日（11月27日）確認機管局「AA+」長期發行人及發行評級。
標普的報告指出，已經修改了香港國際機場的客運量假設，隨著全球新冠疫情再爆發，在持續及嚴格的旅遊限制和檢疫措施，預計2020年的香港客運量將比2019年下降85％以上，2021年亦將下降60％-70％。
該行預計機管局將控制營運費用，並重新分配資本支出以保留現金作長期復蘇用，但話雖如此，機管局巨型項目第三跑道項目將繼續對其財務實力造成壓力，並顯著增加其借款。
基於上述原因，該行將機管局的SACP從「 a-」下調一個等級至「 bbb +」，主要由於機管局擁有良好的資本市場渠道，及保持健康的流動性，以及無疑香港政府會在其有需要時及時向機管局提供特別支持。
標普在今年三月將機管局的SACP由「aa-」下調一個等級至「a」，其後在六月再將SACP由「a」下調一個等級至「a-」，在今次再將SACP評級由「a-」降至「bbb+」，已是年內第三次降級。
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