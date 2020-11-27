評級機構標普因應漫長的交通復蘇而將機管局的獨立信用狀況（SACP）評級下降一級，由「a-」降至「bbb+」，已是年內第三次下調機管局的SACP。但機管局的評級應與港府評級一致，故於今日（11月27日）確認機管局「AA+」長期發行人及發行評級。

標普的報告指出，已經修改了香港國際機場的客運量假設，隨著全球新冠疫情再爆發，在持續及嚴格的旅遊限制和檢疫措施，預計2020年的香港客運量將比2019年下降85％以上，2021年亦將下降60％-70％。

該行預計機管局將控制營運費用，並重新分配資本支出以保留現金作長期復蘇用，但話雖如此，機管局巨型項目第三跑道項目將繼續對其財務實力造成壓力，並顯著增加其借款。

基於上述原因，該行將機管局的SACP從「 a-」下調一個等級至「 bbb +」，主要由於機管局擁有良好的資本市場渠道，及保持健康的流動性，以及無疑香港政府會在其有需要時及時向機管局提供特別支持。

標普在今年三月將機管局的SACP由「aa-」下調一個等級至「a」，其後在六月再將SACP由「a」下調一個等級至「a-」，在今次再將SACP評級由「a-」降至「bbb+」，已是年內第三次降級。

其他報道

傳阿里騰訊暫停收購愛奇藝股份 字節跳動正評估收購可能性

國安法審議後調查 境外公司駐港數目10年來首次下跌 地區總部大減

駿隆：11月強積金回報增6.3% 年初至今人均賺近2萬

包浩斯中期虧損收窄至3757萬 息及特別息共派14.5仙

維珍妮中期轉虧 蝕逾3242萬

中燃：中期多賺3% 息10仙 匯率、LPG價格下跌拖累收入

路透：中國玩具生產商泡泡瑪特周一啟動港IPO 籌逾46億

恒指午後發力曾穿二萬七 全日升75點 一周升443點 科指兩月最大跌幅