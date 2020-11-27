駿隆：11月強積金回報增6.3% 年初至今人均賺近2萬
文章日期：2020年11月27日 17:21
駿隆集團公布最新強積金數據，截至本周一（23日），11月駿隆強積金綜合指數上升6.3%，每人平均回報14594元，月內三大主要成份指數全線上升，股票基金指數升幅最大，升9.3%，其中港股基金及港股（指數追蹤）基金分別升9%及9.8%；混合資產基金指數升7.3%；固定收益基金指數亦微升0.5%。
由今年初至11月23日，駿隆強積金綜合指數上升8.4%，人均賺19126元，股票基金指數升幅達11%，混合資產基金指數升8.9%，固定收益基金指數亦升2.3%。期內，僅得港股（指數追蹤）基金回報見紅，跌3.4%，其餘均錄升幅；港股基金回報上升14.7%；混合資產基金方面均升逾9%；預設投資策略當中，核心累積基金及65歲後基金分別升8.6%及7.2%。
集團表示，歐美疫情雖有惡化，部分國家考慮進一步的封鎖或更嚴謹防疫措施，然美國大選結果趨於明朗，紓困案現曙光與疫苗利好消息，提升市場信心，因此整體11月表現回升，而年初至今的正回報亦持續擴大。
記者：溫藹紅
其他報道
恒指午後發力曾穿二萬七 全日升75點 一周升443點 科指兩月最大跌幅