投資推廣署及政府統計處今日公布「二零二零年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」結果，2020年有香港境外母公司的駐港公司數目，以及香港境外母公司的駐港公司在香港的總就業人數，均出現至少6年來首次下跌。

2020年有香港境外母公司的駐港公司數目為9 025間，較去年的9040間減少15間，是2010年連增10年後，第一次下降。

減少的分別是地區總部，由1541間減至1504間，地區辦事處由2490間減至2479間，僅當地辦事處由5009間增至5042間。

按母公司所在的國家／地區分析，中國內地居榜首，共有1 986間公司，之後分別為日本（1 398間）、美國（1 283間）、英國（665間）及新加坡（453間）。

而2020年香港境外母公司的駐港公司在香港的總就業人數為48.3萬人，較2019年的49.3萬人下降約2%。是連續6年增加後，第一次下降。

所謂的地區總部，是指有香港境外母公司，並對區內（即香港及另一個或多個地方）各辦事處及／或運作擁有管理權的一家辦事處。地區辦事處則是指有香港境外母公司，並負責協調區內（即香港及另一個或多個地方）各辦事處及／或運作的一家辦事處。而當地辦事處：是指有香港境外母公司，而只負責香港（但不負責任何其他地方）業務的一家辦事處。

所搜集的資料是以2020年6月1日為統計日期。而資料顯示，今年5月22日人大開幕，傳出審議「國安法」，而最終，國安法於7月1日生效。

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