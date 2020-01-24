美股休市，港股續高位橫行，今早低開60點後，上午曾跌最多114點，午後恒指發力，一度升最多189點，升穿27000點，高見27009點，不過大市缺乏動力，成交金額減少。

恒指收市升75點或0.28%，報26894點，成交金額1127億元，較上日減少0.81%；國指升88點或0.83%，報10790點。恒生科技指數收報8090點，升0.41%。

藍籌29隻升，19隻下跌，2隻無升跌。交行（3328）升4.57%，收報4.35元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌2.07%，收報26.05元，是跌幅最大的藍籌。工行（1398）升4.28%，收報4.87元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點；友邦（1299）跌1.5%，收報88.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低42點。

北水南下合計淨流入53.1億元，較上日增加288.33%，是11月11日以來最高，連續第8日流入，累計流入245.32億元。南水北上合計淨流入24.76億元人民幣，較上日減少58.92%，連續第2日流入，累計流入85.05億元。

一周表現方面，恒指本周累升1.73%或443點，升幅是本月6日後最大，當時收市升幅為6.66%；本周表現最佳的是中石化（0386），累升8.02%，其次為中海油（0883）及匯控（0005），分別升8%及7.96%。而表現最差的是藥明生物（2269）拆細股份，臨時使用的櫃台藥明生物（2963），累跌8.69%，其次為恒隆地產（0101）及石藥（1093），分別跌7.17%及6.47%。

國指本周累升0.45%或47點，升幅亦是本月6日後最大，當時收市升幅為7.56%；本周表現最佳的是中國太平（0966），累升12.59%，其次為中國太保（2601）及中石化（0386），分別升11.19%及8.02%。而表現最差的是旺旺（0151），累跌9.19%，其次為石藥（1093）及世茂集團（0813），分別跌6.47%及4.31%。

科指本周累跌2.61%或212點，跌幅是9月25日後最大，當時收市跌幅為6.15%；本周表現最佳的是華虹半導體（1347），累升13.33%，其次為阿里健康（0241）及阿里巴巴（9988），分別升9.48%及6.56%。而表現最差的是平安好醫生（1833），累跌8.58%，其次為恒騰網絡（0136）及微盟（2013），分別跌6.55%及6.42%。

個股表現方面，大快活（0052）中午公布業績，中期多賺13.4%，派息增三成，每股派30仙。收報18.38元，升3.49%；另一餐飲股大家樂（0341）收報17.12元，無升跌。

壹傳媒（0282）4.7億元出售台北一幢辦公樓，今早股價曾大升43%，高見0.305元，收報0.241元，升13.15%。

優品360（2360）中期多賺1.65倍，派息2仙。收報2.11元，升4.9%。

波司登（3998）半年多賺42%，中期息每股3.5仙。收報3.41元，升6.2%。

傳恒大物業（6666）下限定價8.5元。恒大（3333）收報16.78元，升3.97%。

專業旅運（1235）半年蝕1940萬，收入大跌98%。收報0.18元，跌1.64%。

六福（0590）中期少賺41%，中期連特息派0.5元。收報20元，升2.99%。

破頂股包括，先健科技（1302）創上市新高，見3.35元，收報3.27元，升8.64%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見8.29元，收報8.06元，跌0.98%；招商銀行（3968）創上市新高，見51.35元，收報51.3元，升3.01%；普拉達（1913）創52周高，見38.75元，收報38.55元，升3.49%；東方表行集團（0398）創52周高，見2.93元，收報2.86元，跌0.69%；環球實業科技（1026）創52周高，見0.24元，收報0.239元，升1.27%；天津創業環保（1065）創52周高，見3.49元，收報3.49元，升3.25%；錦欣生殖（1951）創52周高，見14.14元，收報13.6元，升4.94%。

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