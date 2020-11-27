評級機構惠譽今日表示，港府在最新一份《施政報告》中，涵蓋不少關於促進內地，特別是大灣區與香港融合的政策，突顯港府希望借助內地經濟復蘇以帶動香港經濟的努力，但同時亦令香港的評級更易受內地影響。

惠譽過去多次強調香港必須在施政上有一定獨立性，才能突顯其與內地評級之不同。不過，惠譽先後在去年11月及今年4月將香港評級兩度下調，現時評級為AA-，展望負面，與內地的A+評級只相差一個級別。

惠譽表示，《施政報告》強調香港與內地之間進一步融合，雖然可能會刺激本港經濟發展，但同時亦突顯香港經濟前景和信貸評級將愈來愈受到內地經濟所束縛。雖然短期內，兩地評級不會趨向一致，但如果在融合過程中，香港的主要宏觀制度，例如獨立貨幣政策， 財政框架和金融監管等的高度自治受侵蝕，就會增加評級下調的壓力。

惠譽又預計，香港未來的政策重點會放在促進與內地進一步經濟一體化上，以鞏固香港作為內地企業主要離岸融資中心的作用。即使螞蟻集團早前叫停上市，但今年以來內地企業在港集資活動強勁。

記者：陳子凌

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