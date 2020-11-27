醫思醫療（2138）公布，截至9月底，中期純利下跌77.8%至4393萬元，執行董事兼營運總監李嘉豪預計，經營樓面面積至明年3月底將增加35萬平方呎，會繼續增聘人手，下半年表現有信心，預計醫療板塊可保持增長。

李嘉豪表示，期內除了美容業停業72日，部分員工需放無薪假外，仍有逆市增聘人手，疫情令小型公司面臨不同問題，集團會與公司磋商，現時會較易傾談收購，租金市場方面亦較易談判。

集團執行董事及首席財務官李向榮補充，每日都與不同公司洽談收購，對醫療、醫美類較有興趣，冀於12月帶來好消息。他又指，以往內地客佔集團銷售額35至40%，封關下集團加強科技服務，尋找不活躍的本地客及開拓新客，收入下跌近29%，加上預付款項只跌11%，反映抗跌力強，對下半年情況十分樂觀，希望盡快通關，未來會有更好增長。

李嘉豪又指，第四波疫情來得急速，集團正密切留意社交距離措施，加上集團已推出新冠肺炎測試服務，有一定收入，純美容業務亦有所減少，因此影響不大。

中國業務方面，李嘉豪表示仍維持未來3至5年在大灣區開設30至50間診所的目標，亦會在上海開設旗艦店。

記者：蕭嘉聰

其他報道

【有片：埋身擊】倘DAX突破阻力 後市仍可睇高一線

招商永隆：防疫安排 周一起分行時間調整

【有片：選股王】旭輝估值吸引 不妨小注收集

恒指高位橫行半日跌42點 科指跑贏恒指

英國明年推競爭新規 阻Google和Facebook壟斷市場

大快活中期多賺13.4% 派息增三成 每股派30仙