美股休市，歐股向下，亞股向上，雖然內地10月分工業企業利潤以9年來最快速度增長，但A股下、恒指續高位橫行，科指則跑贏恒指，大市半日成交不足600億元。恒指低開60點後，最多曾跌114點，高位則為跌17點。

恒指半日跌42點或0.16%，報26776點，成交金額539億元；國指升14點或0.14%，報10716點。恒生科技指數收報8093點，升0.45%。

藍籌22隻升，25隻下跌，3隻無升跌。工行（1398）升2.36%，收報4.78元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；油價雖然向上，但中石油（0857）跌2.26%，收報2.59元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.73%，收報88.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。

壹傳媒（0282）4.7億元出售台北一幢辦公樓。股價曾升43%，高見0.305元，半日升幅收窄至19.72%，收報0.255元。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是獲麥格理提升目標價至24元的阿里健康（0241），半日收報22.85元，升7.78%；跌幅最大的是小米（1810）收報26.05元，跌2.07%。

多間公司公布業績，包括中國燃氣（0384）收報27.8元，跌0.71%；大快活（0052）收報17.8元，升0.23%；富臨（1443）半日收報0.183元，無升跌。

優品360（2360）中期多賺1.65倍，派息2仙。半日收報2.09元，升3.9%。

毛記（1716）半年純利增逾兩成，料投資渣哥獲利。收報0.6元，升1.69%。

波司登（3998）半年多賺42%，中期息每股3.5仙。半日收報3.44元，升7.16%。

傳恒大物業（6666）下限定價8.5元。恒大（3333）收報16.8元，升4.09%。

專業旅運（1235）半年蝕1940萬，收入大跌98%。收報0.18元，跌1.64%。

六福（0590）中期少賺41%，中期連特息派0.5元。收報20.3元，升4.53%。

破頂股包括，中國軟件國際（0354）創上市新高，見8.29元，收報7.98元，跌1.97%；東方表行集團（0398）創52周高，見2.93元，收報2.85元，跌1.04%；環球實業科技（1026）創52周高，見0.24元，收報0.239元，升1.27%；天津創業環保（1065）創52周高，見3.45元，收報3.44元，升1.78%；錦欣生殖（1951）創52周高，見14.14元，收報13.8元，升6.48%。

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