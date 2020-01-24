恒指低開60點 中海油跌2% 優品360升9% 壹傳媒升14%
文章日期：2020年11月27日 09:30
恒指今早低開60點或0.23%，報26758點，成交金額28億元；國指今早低開11點或0.12%，報10689點。恒生科技指數開市報8075點，升0.22%。
藍籌11隻升，22隻下跌，17隻無升跌。阿里巴巴（9988）升0.74%，報271元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；中海油（0883）跌2.08%，報9.4元，是跌幅最大的藍籌，匯控（0005）跌1.67%，報41.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。
多間公司公布業績，包括中國燃氣（0384）開市報28元，無升跌；大快活（0052）開市報17.76元，無升跌；富臨（1443）開市報0.183元，無升跌。
優品360（2360）中期多賺1.65倍，派息2仙。開市報2.22元，升9.45%。
毛記（1716）半年純利增逾兩成，料投資渣哥獲利。毛記開市報0.6元，升1.69%。
波司登（3998）半年多賺42%，中期息每股3.5仙。開市報3.45元，升7.4%。
傳恒大物業（6666）下限定價8.5元。中國恒大（3333）開市報16.14元，無升跌。
專業旅運（1235）半年蝕1940萬，收入大跌98%。開市報0.183元，無升跌%。
六福（0590）中期少賺41%，中期連特息派0.5元。開市報19.9元，升2.47%。
壹傳媒（0282）4.7億元出售台北一幢辦公樓。開市報0.244元，升14.55%。
破頂股包括，中國軟件國際（0354）開市報8.15元，升0.
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