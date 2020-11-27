恒指昨升149點，收報26,819點，成交金額1136億元。月內科技股急升急回後反彈，近日轉趨反覆且個別發展，但整體偏好方向未變。京東健康（6618）正公開招股，公司在毛利率較高的非藥產品的保健、醫療及器械市場有優勢，盈利能見度比互聯網醫療同業如阿里健康（0241）、平安好醫生（1833）高，配合行業發展潛力大，可以認購。

京東健康與阿里健康一樣，都以醫藥電商為主，分別背靠強大電商母公司京東（9618）、阿里巴巴（9988），在線上銷售和營銷、技術和流量、支付和物流等方面都有優勢。京東健康擁有7250萬年活躍用戶（6月底止），雖然高於阿里健康線上自營店年度活躍消費者約6500萬（9月底止），但阿里健康全面運營的天貓醫藥平台，年度活躍消費者超過2.5億，後者接觸更廣更闊。

京東健康客戶數變現能力改善

不過，京東健康的客戶數變現能力改善，每名用戶平均提供收入不斷提升，由2018年底及2019年底的143.8元（人民幣‧下同）、168.3元，提高至今年6月底的176元；公司有七成收入來自毛利率更高的非藥產品包括保健產品及醫療用品及器械；上半年來自商品收入達76.9億元，高於阿里健康截至9月底止6個月醫藥自營、電商平台業務收入合共69.6億元。

京東健康另一收入來源自服務，公司的服務收入主要來向線上平台的第三方商家收取佣金及平台使用費，以及第三方廣告主收取數字化營銷服務費；今年上半年相關收入10.8億元，佔總收入只有一成多，但毛利率高，佔總毛利近一半。集團已持續錄得盈利，2017至2019年非國際財務報告準則盈利2.09億、2.48億和3.44億元；今年上半年盈利更已超過去年全年達到3.71億元。

內地人口老齡化，加上人均收入不斷增加，健康意識增強，以及疫情加速互聯網醫療健康發展，形成巨大增長潛力。據研究報告估算，未來10年多中國大健康行業的市場規模將擴大1.7倍至21.8萬億元，複合年增長率約一成。

阿里健康毛利率增至26%

京東健康、阿里健康的估值也反映市場憧憬，市盈率以數百倍計，若以市銷率（PES），阿里健康現市值約2700億港元，預測年度收入增至166億元，現價預測PES約16.2倍；京東健康招股上限70.58元計，市值相當於2200億元，預測本年度收入增至190億元，預測PES約11.6倍，則相對阿里健康「廉宜」。

不同領域具優勢 可同時買入作分散投資

此外，阿里健康剛公布截至9月底止中期業績，期內收入增74%至71.6億元，毛利率改善至26%；各項運營開支包括履約、銷售及市場推廣開支、行政開支、產品開發開支，分別對收入比率下降。受到收入和毛利高速增長，規模效應及成本優化帶動，半年度經調整後盈利達4.36億元，按年增2.9倍。阿里健康上半年線上零售自營非處方藥（OTC）和處方藥收入佔醫藥自營業務收入超過六成，與京東健康在不同領域中具優勢，可以作為分散投資選擇。

劉思明

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