阿斯利康承認此前一些人之所以接種半劑是因為疫苗裝瓶時發生了錯誤，引發外界擔憂，阿斯利康CEO表示，可能會進行一輪額外的全球試驗，以評估疫苗的功效。新試驗的目的是確認疫苗有效性是否可達到90%。美股因感恩節而休市，美期目前個別發展，道期跌0.2%，標期跌0.19%，納期升0.04%。隔晚歐股向下。數字貨幣大跌。紐約期油創逾7個月高。

歐洲STOXX 600指數收跌0.12%，報391點。德國DAX指數收跌0.03%，報13286點；法國CAC 40指數跌0.09%，報5566點；英國富時100指數收跌0.45%，報6362點。

傳美國加大監管，數字貨幣大跌，其中，比特幣曾跌最多14.06%，是2020年5月10日後最大跌幅度，連跌2日累計跌1889.36美元。

OPEC輪值主席表示，該組織必須保持謹慎，因其內部數據指向，如果該組織及其盟國下周決定推進石油增產，明年初則會有新的石油過剩風險。紐約期油曾升最多3.01%，收市升1.78%，是收市報45.71美元，是2020年3月05日後收市新高，連升4日累計升3.97美元。布蘭特期油曾跌最多2.22%，收市跌1.67%，報47.8美元。