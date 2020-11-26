波司登半年多賺42% 中期息每股3.5仙
文章日期：2020年11月26日 22:17
波司登（3998）公布，截至今年9月30日中期收入按年增5.1%至約46.61億元（人民幣，下同），股東應佔溢利按年增41.8%至4.86億元。期內公司毛利率錄得47.8%，較去年同期增4.3個百分點。經營溢利率錄得14.3%，較同期增3.5個百分點。期內每股基本盈利4.54分人民幣。公司宣派中期息每股3.5港仙。
按業務劃分，品牌羽絨服業務收入錄得29.89億元，按年升18%；貼牌加工管理業務收入錄得12.29億元，按年下降8.9%；女裝業務收入錄得4.12億元，按年跌18.5%；多元化服裝業務收入錄得3130萬元，按年跌35.6%。
銷售網絡方面，截至今年9月底，財年上半年內公司專賣店共減少91間，寄售網點減少111間，總共關店202間。公司合計有3780間分店，其中2909間為專賣店。按內地各地區分，公司於東北地區多開24家分店，於華中地區關店79家，於華東地區關店64家。
管理層表示，公司線上業務於期內明顯拓展，唯品會及天貓奧萊店兩個平台的業績呈現高速增長趨勢。此外，公司上半年與阿里（9988）在訪客拓展、數據支持等方面合作，與阿里共建的數據中台也有利精準營銷。財年上半年內公司旗下全品牌線上銷售收入錄得5.38億元，按年升76.4%。
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