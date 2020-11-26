大家樂（0341）中期多賺8.4%至1.62億元，期內獲「保就業」計劃資助3.2億元。集團首席執行官羅德承強調，所有資助全數用作香港員工薪金，現時每月銷售額約5至6億，「睇唔出」全年業績有機會見紅，對銷售及現金流表現感到樂觀。

他指出，現時續租的議價空間有所增加，但多改以短租形式續約，相信未來有更大空間減租，不過開設新店態度會更審慎。他又指，人力成本很大部分來自兼職及加班薪金，會因應業務人力需求，首先減少兼職員工及加班，上半年增聘近千人主要是服務大使，教導客人自助點餐。除非疫情嚴峻，否則暫不需要裁員。

被問到對香港餐飲市場的看法，羅德承坦言自己沒有「水晶球」，下個月已充滿不確定性，但會因應防疫措施調整營運模式，例如下月可以堂食會推出鐵板餐，又準備好一人便當、一人聖誕外賣等，對集團的適應能力有信心，即使不在餐廳用膳，在家消費需求亦很大，外賣可抵銷部分堂食的跌幅。

他又指，香港出現第四波疫情，上個周末就變得淡靜，外送服務需要提供更多優惠，令消費者覺得「抵食」，以保住人流，上半年人均消費約38元以下。至於上半年毛利率跌至4.3%，他相信已經見底，第二季對比首季已大幅改善。

中國業務方面，羅德承指上半年受疫情影響，開新店速度放緩，開設了五間分店，下半年在大灣區內一線城市及二三線城市各開五間分店，將會增聘人手。

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