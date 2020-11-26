內房大唐集團（2117）公布，明日（27日）起招股，定價介乎每股3.6元至4.6元，每手1000股，入場費4646.35元。全球發行3.33億股，公開發售佔一成，國際配售佔九成，不計超額配股權，最多集資15.3億元。招股期至下周五（12月4日）中午12時止，公司擬12月11日掛牌。工銀國際為獨家保薦人。

管理層表示，公司本次引入一名基石投資者，為國有資本控股的廈門國貿集團。集資用途方面，約60%將用於為公司的現有項目建設提供資金，包括物業開發項目的建筑成本；約30%用於償還部分現有計息銀行借款，均為用於公司物業項目開發的貸款；約10%將用於一般業務經營及營運資金。

根據初步招股資料，公司上半年溢利按年跌76%。大唐集團財務總監及資金總監劉偉平表示，料公司今年全年收入及溢利較去年均會錄得增長，且預計全年交房面積較去年將按年增45%。總裁兼執行董事郝勝春則表示，公司未來將由區域性房企向全國性房企轉變，同時加強與其他開放商的合作，現時合作已經落地的已有17家發展商，包括世茂（0813）等。

記者：馬迪帆

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