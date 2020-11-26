政府2020年《施政報告》昨日出爐，財經事務及庫務局局長許正宇今表示，當局將重點落實三大措施，以持續發展香港成為綜合型國際金融中心，當中包括金融穩定、市場發展及緩減經濟衝擊。市場方面，當局將逐步加快擴大資本市場「互聯互通」，以促進滬深港三地市場發揮協同效應，包括在北向納入科創板股票，及南向納入未有盈利的生物科技公司。

他又指，由於滬深港通開通以來表現不俗，北向交易日均交易量及持倉總額，於2017年至今年10月底已分別上升9倍及逾3倍；同期南向交易亦分別上升2倍及逾八成，相信隨着南北雙向擴容，將可加快資本市場發展。至於會否納入生物科技公司以外公司，他補充，「互聯互通」在選股方面將保持循序漸進模式，以納入合符標準要求的公司。

提及「跨境理財通」的籌備進展，他回應指，當局會與相關監管機構加快進行有關工作，同時亦在與業界就相應細節例如研究遙距開戶的可能性，具體細節與方案仍有待安排，當局將會盡快對外公布。至於保險業方面，當局將爭取盡快落實在CEPA框架下香港保險業在大灣區內地城市設立保險業售後服務中心，目前未有相應時間表，但當局將持續與相關監管機構保持溝通，並盡快對外公布。

他又稱，過去一段時間非住宅物業的售價及需求顯著回落，為便利企業出售非住宅物業套現，應付因經濟不景而出現的財政問題或現金需求，當局已撤銷非住宅物業雙倍重價印花稅，以緩減經濟衝擊，措施今日正式生效，相關印花稅回復以「第二標準」稅率徵收。他又指出，住宅物業價格應處於一般市民難以負擔的水平，政府並無計劃調整住宅物業的各項印花稅安排。

記者：溫藹紅

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