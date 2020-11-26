佳源國際（2768）旗下分拆物管佳源服務（1153）公布，明日（27日）起招股，定價介乎3.15元至4.05元，每手1000股，入場費4090.82元。全球發行1.5億股，公開發售佔一成，國際配售佔九成，最多集資6.08億元。招股期至下周三（12月2日）中午12時止，公司擬12月9日掛牌。海通國際及國泰君安為聯席保薦人。根據銷售文件，若上限定價，且超額配股權全部授出，公司上市後市值將達3.25億美元。

公司引入兩名基石投資者，分別為專業投資者Shi shilin旗下的Domking Investment以及嘉實基金。

集資用途方面，公司計劃約70%用於尋求戰略投資及收購機會，擬收購不超過10個潛在目標，估計每個潛在目標對收入及淨利潤增長的貢獻分別約為人民幣2500萬元及人民幣250萬元，市盈率約為12倍，公司亦計劃收購可幫助自身進入新市場的物管公司，以及其他從事清潔、安保等專業服務的公司。此外，約8%資金用於豐富公司服務產品；約12%用於投資於智能化運營及內部管理系統；約10%將用於運營資金。

佳源服務投資發展中心總經理牟立園表示，去年公司已收購湖南華冠，進入湖南市場，未來將以此為模型，進入更多地區及城市。她表示，現時與部分收購目標已經達成初步合作意向，且潛在目標已超過10個。她表示，未來將仍以住宅物管為主，同時發展中高端非住宅物業及公建物管業務，期望可提供約一成至一成半收入。

記者：馬迪帆

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