Dynam料有空間減省人事費用
文章日期：2020年11月26日 17:38
Dynam（6889）位於日本的彈珠機遊戲館業務，自6月起恢復，經營收益已經回復至正常情況的七至八成。非執行董事保坂明表示，現時重點是令經營收益恢復及節省成本，並且因應新冠肺炎疫情再燃，對外宣傳好他們已經採取衛生措施令人客放心。在考慮到現有遊戲場館有40%成本與人事費用有關，因此尚有空間減省，同時會尋求精簡及檢討場館的運作，至於是否會保留或放棄那些場館，他們現階段不予置評。
保坂明補充，現時Dynam在日本的場館聘有5000名兼職員工，每年有2000名流失及再行招聘，因此可予改進及改组。至於在開拓澳門及新加坡娛樂場內的遊戲機業務方面，則受到疫情影響，但是會保持與兩個地區的娛樂場聯繫，目前未有打入其他東盟國家市場的打算，並且會作進一步研究。集團在彈珠機遊戲館及飛機租賃業務之外，暫無開拓及分散發展其他業務的打算。
至於飛機租賃業務，行政人員勝田久男強調，由於展望未來12年航空業保持4%增長，因此他們會繼續保留該項業務，在現階段他們會在增購機隊時會保持審慎態度，並視之為長線業務發展。
勝田久男續稱，集團在持有勵駿創建（1680）股權方面，隨著後者股權變動及主席變更，料業務上有新作為，因此繼續持有股份。在回購股份方面，他們至今已在獲授權的10%額度內，只行使了0.9%，尚有資金可續回購，但是會審慎行事。在長遠派息方面，他們在每逢有盈利，均冀保持增長。
記者：陳偉燊
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