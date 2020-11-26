本港爆發第四波新冠疫情，有傳媒就聖誕消費模式進行調查，調查訪問了4100名18至65歲人士，發現有近一半，約49%受訪人士表示會縮減聖誕的個人消費，較2019年的34%大升15個百分點，反映市民對未來市道轉趨保守，並預期未來經濟環境轉差，以及擔心疫情而影響消費意欲。

新城財經台在今年10月底至11月中進行「疫情下港人聖誕節消費模式」2020年調查，並以網上問卷形式訪問4100多名年齡介乎18至65歲人士，當中49%人士表示會縮減個人聖誕消費，而願意增加消費的人士亦由2019年的29%，下降3個百分點至今年的26%；維持不變消費的人士更由2019年的36%，大跌11個百分點至今年的25%。

在新冠疫情下，網購成熱門消費渠道。調查結果亦顯示，超過四成或41%受訪者表示會使用網購聖誕相關禮品或用品，相較去年的25%，以及前年22%，分別大增16個百分點及19個百分點；而今年選擇在商場購買聖誕用品的則佔37%，顯示網上購物逐漸普及，節日逛商場購物亦逐年減少。

而慶祝聖誕節時的用餐方式，選擇出外用餐的有顯著減少，由2019年73%跌至今年的47%，外賣自取則由2019年的17%升至今年32%；38%的受訪人士更表示會考慮在家做飯，預計疫情影響市民出外用膳意欲，顯示於聖誕節餐飲業的黃金時間，餐廳需採取更主動的營運方法，例如外賣自取或到會服務等，以維持穩定的營業收益。

至於疫情更加快市民適應數碼支款，調查亦有觸及個人付款模式，信用卡和現金依然是本地購物常用的付款方式，有77%受訪人士表示會使用信用卡，41%會使用現金，但亦有近49%表示會使用電子錢包，45%會使用八達通。其中，電子錢包中最受歡迎的是支付寶（Alipay），使用率由去年20%大幅上升至今年55%，其次為PayMe由17%升至36%。

記者：方楚茵

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