力世紀（0860）今日於香港舉行新概念車的首展，展品包括 Apollo IE 「金龍」、城市物流車、800V 系統碳化矽雙逆變器，電動代步車和自動駕駛開發底盤。

集團主席何敬豐指，跑車Apollo IE全球生產10輛，目前已有3輛完成交付，會在今年年底前完成第4輛的交付，明年會完成其餘6 輛的交付。跑車Apollo IE每輛賣價為300萬美元(約2340萬港元)。何敬豐更透露，公司正在研發新型跑車款EVO，預計全球生產100輛。

電動代步車EMS 是力世約旗下附屬公司GLM株式会社，最新發布的代步車。集團首席執行官宋建文指，這款的代步車轉為似電動輪椅，目前的型號處於初步設計，在量產前會再進一步改良。宋建文指，該電動車以高端市場為主，對象客戶為長者及殘疾人士。他更指，已有醫療設備公司查詢合作意向。

宋建文稱，公司在兩年內在轉型方面已接近尾聲，未來幾年在車的銷售收入和技術支援服務的收入會愈來愈高。他對香港富豪兼長和系創辦人李嘉誠在兩年間不斷增持投資公司，表示感激，形容投資者注資是顯示對公司未來發展有一定的信心。

力世紀全日收報0.58元，升3.571%。

記者：陳麗歡

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