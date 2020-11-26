期指結算前夕，恒指午後續揚，以日中最高位收市，收市升149點或0.56%，報26819點，連升五日，成交金額1136億元，較上日減少36.18%；國指升143點或1.36%，報10701點。恒生科技指數收報8057點，升1.71%。

騰訊（0700）領升，埋單漲2.27%，收報586元，貢獻恒指60點；其次為友邦（1299）升1.13%，收報89.85元，推高大市31點。其餘科技股同步上揚，阿里巴巴（9988）收報269元，升0.75%；美團（3690）收報308元，升4.9%；小米（1810）收報26.6元，升1.72%。藍籌中以中石化（0386）表現最好，升4.93%，收報3.83元。

阿里概念股做好，阿里健康（0241）上半年收入按年增長74%，收報21.2元，升7.61%；阿里影業（1060）升1.98%，收報1.03元。

車股回吐，比亞迪（1211）收報189.9元，跌1.45%；華晨中國（1114）收報7.03元，跌1.4%；廣汽集團（2238）收報8.8元，跌1.68%；東風（0489）收報8.13元，跌0.12%；長城汽車（2333）收報15.96元，跌2.09%；北京汽車（1958）收報2.91元，跌3.96%；吉利汽車（0175）收報22.9元，無升跌。

物管股有反彈之勢，碧桂園服務（6098）收報43.15元，升3.23%；雅生活服務（3319）收報32.6元，升2.84%；佳兆業美好（2168）收報20元，升2.56%；保利物業（6049）收報54.95元，升2.71%；時代鄰里（9928）收報7.08元，升2.61%。

樓市減辣無望，地產股回軟。長實集團（1113）跌0.92%，收報43.3元；恒地（0012）跌1.07%，收報32.25元；新地（0016）跌2.06%，收報104.8元；新世界發展（0017）跌1.09%，收報40.8元；九龍倉置業（1997）跌2.88%，收報37.05元，是跌幅最大的藍籌。

大家樂（0341）中午公布業績，截至九月底的中期多賺8.4%至1.623億元，中期息每股派0.1元，按年跌49.4%。該股收報17.12元，跌1.61%。

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