縱使侵侵千萬個不願意，但白宮易主似乎已經如箭在弦，不過特朗普一日仍是美國大當家，一日仍是手執全球最大權力的人。進入白宮生涯的倒數階段，侵侵沒有放軟手腳，繼續在科技及金融領域向中國施壓。就在對上一星期，特朗普簽署行政命令，禁止美國人或企業，投資31間據稱由中國軍方擁有或控制的公司。名單上的企業，相信香港散戶絕不陌生，因為當中包括三大 中資電訊商中移動（0941）、聯通（0762）及中電信（0728）的母公司，以及多隻基建股的母公司等。

以往美國對中國的制裁，鮮有「搞到」金融業，主要都是與貿易 （如加徵關稅）、電訊（如限制供貨華為）及科技 （如Tiktok及微信支付禁令）有關。就算將特首及多名高官列入制裁名單，所牽涉到的，都是能不能夠繼續為他們提供銀行服務般的小層面，影響僅屬個人；然而意想不到的，是這份以為僅限制美國人投資的禁令，卻意外地為不少本港金融機構、甚至監管機構帶來難題，而且事隔個多星期，似乎亦未有任何解決的方案。

「Alert! Trump blocked US investment in 31 companies!」這條以紅色粗體格式化後的句子，就是在侵侵簽署行政禁令的那個早上（香港時間），由Compliance在開市前，煞有介事地向所有Front Office同事寄來的電郵標題，不過電郵內容幾乎是吉的，只是轉發了Bloomberg News，再附上兩份PDF，分別是美國當局公布的兩份企業清單。既然是Alert，Compliance究竟想警示大家甚麼呢？遇到相關股份的落盤，有沒有指示操盤的同事要怎樣處理？Sales同事又要如何應對客戶的查詢呢？沒有，甚麼都沒有。

直至10時，Compliance又有新電郵，這次倒加添了一些新指示。英譯中後的大意如下：「由於名單內的31間企業，並非香港上市公司實體，但禁令卻可能限制美國人或企業，投資於名單上公司的相關股份，因此我們將向監管機構查詢哪些股份該被視為『相關』。當有完整名單，我們將會公布，同事們如遇上相關股份的交易，請格外注意。」這個電郵的精髓，在於「相關」這個詞，英文是Related。名單上31間企業的相關股份，究竟是哪些股份？既然連牽涉到哪些股份都不知道，同事們又如何格外注意？

然後，就沒有然後了，因為這份應該出現的名單，一直都沒有出現過。

或許看到這裡，大家也不明白行內人在煩些甚麼。特朗普的行政禁令，禁止美國人或企業投資由中國軍方擁有或控制的公司，這是很清晰的；名單上有31間公司，亦是十分清晰的，但難題在於名單上列出的，大部分都是集團母公司。若果每間公司都像中移動集團、聯通集團般易認，隨即聯想到本港上市的中移動、聯通，當然最好；但禁令中的中廣核集團，是否包括中廣核電力（1816）、禁令中的南方工業集團，是否包括南京熊貓（0553）等，自然就要好好推敲禁令中的「相關」多相關。再進一步，中國鐵塔（0788）的股東包括禁令上的三大電訊集團，又是否涵括在禁令內？根本沒有人說得清。

怕自己推敲有錯，Compliance向監管機構查詢，是合情合理的舉措，然而不單金融機構怕觸礁，監管機構也一樣怕踩中地雷。無論是Compliance、Legal抑或是Front Office的查詢，與不同業務的同事及行家引證過後，交易所的口徑幾乎一致，不會提供禁令所牽涉的股份名單，更反過來要金融機構自行申報會否受影響。

據悉交易所的理據是這樣的：其實有沒有股份名單，如果你的客戶有美國人、美國企業，就無論如何都會受到影響；如果你的客戶沒有美人美企，就根本不怕受影響，股份可以繼續買賣、生意也可以繼續接。聰明的人，從來不會與監管機構作口舌之爭，因為根本「拗唔贏」，因此亦「無謂拗」；不過據線人透露，交易所手中不是沒有一份潛在股份名單，不過卻不會告訴你，因為即使權威如他們，也和各大小行的Compliance一樣，怕自己算漏了一兩隻，免得承擔及被追究責任。

然而，金融市場的真實運作，並不如坐在冷氣房內的監管機構高層想像般簡單，前線同事倒不可能因為客戶是美國人或美資美企就拒接生意，就算客戶識相地自行避開31間制裁企業的相關股份，若果他落盤買賣盈富基金（2800），我們又應否提出警示？別忘記中移動是藍籌股，更是不少指數的成份股，通過盈富持有若干比例的中移動，一樣中伏。為免誤墮法網，嚴格執行起禁令來，不單止ETF，隨時連期指買賣亦受限制。雖然，違反禁令的是買賣的個人或企業，但作為交易的執行方或投資的存託行，倒不是一句「沒有責任」就能置身事外。

Goldman上星期出了一份報告，想到的比上述所指的更遠，就是指數編撰公司MSCI，因為美資的身份，可能因應禁令而需將一系列股份剔出指數。MSCI指數在資本市場的地位不用多說，大量基金都是以追蹤MSCI相關指數為Benchmark。Goldman估計，若果基金要沽清可能被剔出MSCI指數的持股，市值將達280億美元，姑勿論市場買盤能否將沽盤全數接收，就算能，價已不知壓低了多少檔，沽貨時間肯定以月計、甚至要一兩年。杞人憂天？不，只是未雨綢繆。

「話唔定拜登一上場，就推翻晒侵侵簽落嘅行政禁令呢？」樂觀的行家如是說，不過即使新總統與中國關係有多好，在貿易、關稅方面等倒可能有商有量，但卻肯定不會一刀切推翻特朗普政府的所有決定。2021年1月11日禁買、11月11日要沽清，是禁令設下的兩大死線。船到橋條自然直，股價升跌不重要，不要「搞」到各位同業、無風無浪返工放工，才是最重要。

羅仕揚

其他觀點