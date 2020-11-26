近期「跳舞群組」擴散至富豪界別，已震驚金融界。今日再傳出華南城（1668）香港辦公室有員工中招，其曾出席的飯局更有多名投行銀行家出席。本報向華南城查詢後，獲確認其香港辦公室一名財務部員工於11月25日（星期三）確診新冠肺炎，並已入住政府指定隔離中心。

該份由華南城主席助理汪智斌發出的聲明指出，一名在公司服務超過10年及從事公司秘書行業多年的香港辦公室公司秘書近日因個人原因計劃申請離職，並於11月20日（上星期五）舉行私人晚宴答謝業內好友，而該名確診的香港辦公室財務部員工亦有參加晚宴，其後財務部員工身體不適，並於11月25日確診新冠肺炎，現已入住政府指定隔離中心。

集團亦有應對方案，包括香港辦公室的所有員工自11月25日起進行14天家居隔離，並已即時安排華南城香港辦公室的所有員工，於11月25日接受新型冠狀病毒檢測，結果均呈陰性。而華南城的香港辦公室亦已於同日開始關閉，並已經完成全面的專業清潔消毒，同時安排員工在家工作，確保公司日常營運不受影響。

集團指出，香港辦公室一貫嚴守防疫措施和指引，對所有進出辦公室的人都測量體溫，辦公室也會定期進行全面消毒。

至於有傳晚宴的其他參與者涉及多間投行人士，本報暫未能確實消息。