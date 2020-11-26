港股缺乏方向，恒指高開後在多百多點上落，半日收報26672點，升2點；國指表現較佳，升63點或0.60%。大市半日成交607億元。

科技股偏好，騰訊（0700）升逾1%，美團（3690）升3%；內銀內險做好，太保（2601）升約2%、3%。石油、金屬礦石股向好，中石化（0386）、紫金（2899）、江西銅（0358）升近3%。消費股上升，青島啤（0168）、聯想（0992）升3%。汽車代理股強勢，內房物管股亦有反彈。不過，新能源車、醫藥、本地地產、濠賭股偏軟。

個別小型股科網股表現突出，中國軟件（0354）、有贊（8083）升半成或以上。特別是中軟，早市愈升愈有，創出上市新高。中國軟件早前與華為加強合作，簽定合作協議，成為華為HiLink生態方案服務商；旗下解放號鴻聯聯創營進駐蘇州高鐵新城，將圍繞蘇州市大力發展車聯網產業的實際需求，為江蘇省率先形成完整的智能網聯汽車產業生態。

中軟受惠國產軟件化，以及車聯網、物聯網及各行業數碼化發展的需求，利好股價表現。走勢上，中軟近個多星期在7元之上整固，今早加速向上，短線有望上試8元關口甚至8.5元水平。10天線約7.3元則成為短線支持位。

劉思明

投資版副主編