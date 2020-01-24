餐飲股大家樂（0341）截至九月底的中期多賺8.4%至1.623億元，主要因集團得到保就業計劃資助共3.225億元及防疫抗疫基金的其他資助共790萬元，已佔期間香港人工成本約 31.6%，資助全數用作支付員工薪酬。中期每股基本盈利為0.28元，中期息每股派0.1元，按年跌49.4%。大家樂及一粥麵的上半財年同店銷售分別跌21%及20%。

集團指出，上半財年的營運及業務受到前所未有的新冠肺炎疫情嚴重影響，期內收入按年跌24.3%至32.257億元。按地區分部計，本港的業務整體按年收縮26.9%至26.7億元，當中速食餐飲及機構飲食業務收入按年收縮26.7%至22.97億元，休閒餐飲業務收入按年跌30.7%至3.07億元。而中國業務的收入按年跌9.1%孫5.56億元。

上半財年的毛利率跌至僅4.3%，較2019年上半財年的11.7%跌7.4個百分點，主要由於新冠肺炎下市場氣氛疲弱及因應疫情實施的保持社交距離規例。

期內大家樂的員工數不減反增，較截至三月底財年增加956名至19788名，人工成本則降17.5%至11.46億元，佔上半財年收入的35.5%﹔租金成本降18.8%至4.311億元，佔上半財年收入的13.4%﹔原材料及包裝成本降19.2%至9.609億元，佔上半財年收入的29.8%。

在截至九月底的上半年速食餐飲及機構飲食業務門店數目為285間，較今年三月底的財年的294間減少9間。

記者：方楚茵

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