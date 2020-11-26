美股個別發展，港股好淡爭持。恒指半日僅升2點或0.01%，報26672點，成交金額606億元；國指升63點或0.6%，報10621點。恒生科技指數收報7961點，升0.51%。

科技股撐起大市，騰訊（0700）升1.48%，收報581.5元，貢獻恒指39點；阿里巴巴（9988）收報268.4元，升0.52%；下周一公布季績的美團（3690）收報302元，升2.86%。小米（1810）獨憔悴，收報25.9元，跌0.96%。

藍籌中以中石化（0386）表現最佳，半日升2.74%，收報3.75元。新一份《施政報告》無為住宅「減辣」，地產股回吐，恒隆地產（0101）跌2.88%，收報20.25元，為表現最差藍籌。長實集團（1113）跌1.03%，收報43.25元；恒地（0012）跌1.23%，收報32.2元；新地（0016）跌1.96%，收報104.9元；新世界發展（0017）跌1.09%，收報40.8元。

其餘個股方面，阿里健康（0241）獲花旗唱好，半日收報20.45元，升3.81%。

大家樂(0341)、六福(0590)今日公布業績，兩股績前向下，前者收報17.32元，跌0.46%；後者報20.55元，跌1.2%。

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