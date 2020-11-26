習近平電賀拜登當選美國總統，希望雙方「管控分歧」，聚焦合作，市場憧憬中美關係緩和。恒指今早高開25點或0.1%，報26695點，成交金額28億元；國指今早高開22點或0.21%，報10579點。恒生科技指數開市報7983點，升0.78%。

ATMX向上，騰訊（0700）撐市，高開0.96%，報578.5元，貢獻恒指25點。阿里巴巴（9988）報270元，升1.12%；美團（3690）報298.6元，升1.7%；小米（1810）報26.2元，升0.19%。

藍籌中以藥明生物（2963）表現最好，升1.13%，報75.95元；潤地（1109）表現最曳，開市跌2.49%，報33.25元。

《施政報告》未就住宅「減辣」，地產股個別走。長實集團（1113）跌0.46%，報43.5元；恒地（0012）無升跌，報32.6元；新地（0016）升0.09%，報107.1元；新世界發展（0017）升0.48%，報41.45元。

其他個股方面，匯控（0005）將於12月22日從巴黎交易所退市，報41.65元，跌1.65%。

阿里健康（0241）上半年收入按年增長74%至71.6億元人民幣，報20.2元，升2.54%。

復星醫藥（2196）擬非公開發行A股股票，募集不超過49.8億元人民幣，報33.2元，跌0.45%。

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