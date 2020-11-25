在香港及北京經營酒店及公寓業務的遠東酒店（0037）公布9月底止中期業績，由於需要因應投資物業公平值作出減值1380萬元，因此股東應佔虧損約440萬元，按年大減64.3%，不派中期息。不過從分項分析，該集團位於長洲的華威酒店雖然面對新冠肺炎疫情影響致餐飲生意大減，但連同申請政府的補貼，該酒店綜合盈利仍按年大增近五成，約近160萬元，客房部收入則維持穩定。

該集團旗下長洲華威酒店的收益按年下跌17.54%，只有850.58萬元，但是分部溢利則有156.14萬元，按年大增49.89%。該酒店客房部維持穩定收入，但是受疫情影響，餐飲部錄得收入大幅減少約47.4%，因應政府進一步收緊防疫措施。因此，大量預訂被押後或取消，導致期內酒店餐廳停業23天。除加緊控制開支外，其也向政府申請並獲得疫情紓困補貼。當中政府補貼達141.43萬元。

位於北京的服務式住宅期內的收益按年增長3.55%，達到1482.47萬元，但是分部盈利則按年大減64.79%，只賺170.86萬元，這主要與期內該物業的公平值減少740萬元有關。現時該物業已經全數出租。證券投資分部則由虧轉盈，連同公平值增加約440萬元，錄得溢利達467.7萬元。整個集團的員工團隊與去年一樣，維持70人不變。