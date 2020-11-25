康宏環球（1019）將於明天舉行股東特別大會，佳兆業（1638）聯席總裁郭曉群及台灣富邦集團雙方正面「決戰」，豈料今日已有「前哨戰」。今日下午有網民上載一條短片，拍得佳兆業主席郭英成今日突然親自踩上康宏總部，短片所見郭英成似乎想進內查看不果，隨即離去。佳兆業則回應，郭氏僅是提前到明天股東會的會場參觀，並無與任何人士接觸。

今日下午有網民在討論區以「難忍官司接連受挫 郭英成代子出頭踩上康宏發爛渣」為題發帖，帖內附有一條短片，一名身形外貌與郭英成相似的男子，在另外兩名男士陪同下突然現身康宏環球（1019）灣仔總部，據了解，該男子推門進入大廈接待處，稱「我聽日會去（康宏）股東會，而家想上嚟睇下」，並著職員開門「俾我入去」，但職員解釋並拒絕，不久後男子便主動離去。

佳兆業回覆本報查詢，指網上標題誇張，郭氏作為康宏股東只是提前到明天舉行股東大會的地方參觀，無進入內部，僅「望一望」就離開，亦無與任何人士接觸。

消息指，康宏早前表明，因限聚令關係，明天的股東特別大會限制出席人數在25人以內，經抽籤後，郭英成兒子、佳兆業聯席總裁郭曉群及其代表馬時亨均獲抽中有權出席股東會。

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