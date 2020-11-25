四川房地產及開發商領地控股（6999）就上市事宜招開記指，於明天開始招股至下周四（12月3日），並於截止招股日決定定價。招股價介乎每股4.5元至6元，發行2.5億股，於12月10日掛牌上市。集團指，集資所得的資金將用於目前及未來項目提供資金、還債和土地收購，並有意進軍華東地區市場。

集團今年首5個月純利約1.66億元（人民幣．下同），轉虧為盈。首五個月的營業收入達30.28億元，按年升1.81倍。首五個月的毛利按年升190％至9.75億元，毛利率按年增加1個百分點。

首席財務官兼聯席公司秘書羅昌林指，目前暫時未有派息政策的計劃和方案，需要多方面衡量集團的財務情況，再決定有關派息方案。對於未來的減低集團的負債計劃，羅昌林表示，國家的「三條紅線」政策有利行業發展，會跟從國家的方針發展，致力保持健康良性的負債水平，惟未透露目前的負債水平。

領地集團於1999年在四川成立，主要在中國西南部專注於二線及三線的城市發展。集團指，會繼續鞏固在西南部的市場地位、進軍國內華東地區，和逐步拓展至全國市場。集團董事長兼首席執行官劉玉輝稱，疫情對房地產造成短期影響，在政府各項政策推動城市化下，預計未來3年至5年的房地產需求穩定，有長遠的增長的潛力。

記者：陳麗歡

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