陳茂波及雷添良料房託相關諮詢快有結果
文章日期：2020年11月25日 18:20
領展（0823）今晚舉行上市15周年亮燈儀式，財政司司長陳茂波的錄影片段提到，在今早的特首施政報告指，政府會推動香港房地產投資信託基金，證監會已就此作出建議，料到今年尾會公布諮詢結果，同時會增加投資者教育，及加強推廣。他更認為，大灣區的發展，更給予空間供內地機構過來發行綠色債券，此前領展更是亞洲區內率先發行綠債。
證監會主席雷添良在同一場合更指出，快將就房託的諮詢公布諮詢結果，期望藉此提升市場的深度及濶度，促進長遠市場的發展。他認為，房託包含股份及定息工具的結構，已經吸引資產管理公司、主權基金及退休基金過來投資，因此他們正尋求方法強化及促進更多房託過來香港上市。
領展主席聶雅倫則稱，雖然市場當前環境存在風險，並且不明朗，但是他們在過去15年已經小心去管理好資產同時，將業務地域擴濶至中國、英國甚至澳洲，並且聚焦於給予持份者提供回報。他藉此對員工、商業夥伴、租戶及監管機構致謝。
記者：陳偉燊
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