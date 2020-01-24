老牌工業股震雄集團（0057）公布，截至9月底為止的6個月，集團錄得10.3億收入，按年升32%，毛利按年升53.6%至2.79億元；公司權益持有人應佔溢利錄7318.7萬元，按年急增1.15倍。派發中期息每股0.045元。

收入按地區劃分，以中國大陸及香港的8.29億元佔80.5%最多，收入按年漲63.3%；台灣及其他海外國家業務則轉跌，分別錄得3923.3萬元及1.62億元，跌42.1%及21.4%

下半年展望，集團認為新冠疫情將繼續為全球帶來影響，在國內有效控制疫情及在中央政府大力推動內循環經濟的帶動下，國內經濟增長依然樂觀。此外，由於疫情影響國外市場復蘇，預計有部分生產需求將回流中國，導致國內出口市場的客戶需求有回復趨勢。

不過，第二波疫情仍然對很多國家帶來不同程度的影響，加上中美貿易關係緊張及美國大選導致全球經濟的不穩定性，集團將保持審慎而積極的態度，進一步提升市場佔有率和競爭力。

震雄績前收報2.12元，升0.47%。

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