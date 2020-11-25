就政府今日公布的施政報告內容，安永香港及澳門地區主管合伙人陳瑞娟認為，報告中的經濟相關措施較重視長遠發展，惟目前香港經濟最急切的，是盡快讓疫情受控，並重新啟動各行業的經濟活動，如經濟不能重啟，則所有長遠措施的效益都將大減。此外，報告中一些支持行業重啟的措施，例如6億元資助旅遊業，如果以該行業從業員26萬人計，則平均每人才2000多元的支援，擔心作用有限。

不過，陳瑞娟指出，理解政府在今年推出三輪防疫抗疫基金後，財政儲備由過萬億降至目前8000多億元， 雖然相比歐美國家，本港財政狀況不算太差，但作為細小經濟體，政府需要善用財政儲備，故難以再推出大規模一次性刺激經濟措施，但這也突顯了重啟經濟的重要性及急切性。

至於擴大互聯互通，安永金融服務香港稅務主管合伙人何耀波表示，如生物科技公司納入互聯互通，有關股票的交投會更加活躍，從而吸引更多生科企業來港上市，刺激整個市場，對帶動資金流入有正面作用。

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