證監會公布，分別禁止新鴻基投資前客戶主任陳舜琼，以及渣打香港前私人銀行客戶關係經理及新加坡銀行前高級客戶關係經理彭漢彬重投業界24個月及21個月。

證監指，經金管局轉介個案後採取紀律行動，彭漢彬於2010年4月17日至2017年3月31日期間違反了渣打銀行的內部政策，包括無向渣打披露他在另外三家金融機構持有的私人證券帳戶，並透過上述帳戶進行合共48宗證券交易，又無向渣打尋求預先審批，或在執行後向渣打匯報該等交易；又七度向渣打作出虛假聲明，表示他當時沒有任何證券帳戶。

金管局於去年11月決定基於上述失當行為，暫時中止彭的註冊15個月。但其後彭於12月向上訴審裁處申請覆核。及至今年2月12日，彭要求上訴審裁處延期舉行原定於2月17日的聆訊，原因是他在2月7日前往中國內地公幹後，正在接受14天的家居檢疫。上訴審裁處同意彭的延期要求，並將聆訊押後。

惟金管局與彭當時的僱主新加坡銀行核實後，發現彭於2月7日是因私人事務到訪中國內地，而非他向上訴審裁處所指的公幹，其後他亦沒有自行於家居接受檢疫。彭後來撤回覆核申請，而上訴審裁處於5月14日准許彭中止覆核的申請，並指他的覆核申請完全缺乏理據。

彭被新加坡銀行解僱後，於3月17日起已不再是獲金管局註冊的有關人士。由於對前有關人士採取紀律行動的法定權力歸證監會所有，故金管局將本案轉交證監會。證監會認為彭關涉其私人證券帳戶的行為及蓄意向上訴審裁處作出失實陳述，乃屬不誠實的行為，令其品格、可靠程度及其是否有能力稱職地及誠實地進行受規管活動受到質疑。

至於有關陳舜琼的調查發現，陳於2008年10月至2015年8月期間，在沒有事先獲得兩名客戶的書面授權及新鴻基投資高級管理層審批的情況下，以委託形式在該等客戶的帳戶內進行交易。陳的做法違反了《操守準則》內有關委託帳戶的授權及操作的監管規定，以及新鴻基投資有關委託帳戶的政策和程序。

證監會認為，陳沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，以維護客戶的最佳利益，其行為令新鴻基投資未能對有關帳戶的操作進行監察及監督，以及無法保障客戶免其承受在帳戶內出現未經授權買賣的風險，以致他們的利益受到損害。

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