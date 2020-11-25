港交所（388）發布《現貨市場交易研究調查2019》調查結果，發現本地個人投資者參與整體市場的交易金額比重由2018年的10.3%增加至2019年的13.6%；而外地機構投資者與外地個人投資者的佔比亦分別由2018年的35.1%與6%增加至2019年的36.6%與6.7%。

調查顯示，外地投資者的交易佔市場總成交金額由2018年的41%增加至2019年的43%﹔本地投資者的交易佔市場總成交金額在2019年為30.4%，與2018年的30.0%相若，當中本地個人投資者的交易佔比由2018年的10.3%增加至13.6%。

外地投資者的交易主要來自機構投資者，佔市場總成交金額的37%，較2018年的35%高2個百分點；而外地個人投資者的交易則佔7% ，較2018年的6%高一個百分點。

此外，調查亦發現2019年內有超過50個地區的投資者參與香港的證券市場，而來自亞洲的投資者繼續是外地投資者地區群體中佔比最大的一群，其交易合計佔整體外地投資者總交易金額的42%，與2018年持平，佔市場總成交金額的18%，較2018年17%高一個百分點。

而個人網上交易佔整體個人投資者交易金額的57%，較2018年的61%稍為下跌，及佔市場總成交金額的11%。

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