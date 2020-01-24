日本彈珠機公司Dynam（6889）公布9月底止中期業績，期內由於受到新冠肺炎疫情影響，股東應佔溢利按年跌92%，只有6.98億日圓或5000萬港元。不過，該集團預期下半年度會繼續錄得溢利，並且維持派息每股3日圓，按年減少50%。派息水平比每股基本溢利0.91日圓為高。

該集團指，在今年4月後受到疫情影響將97%日式彈珠機遊戲場館關閉，數目達436間，並自6月起全部恢復營運，自七月起經營收益的回復水平仍維持於介乎上年度經營收益的70%至80%之間，有預期下半年度會繼續錄得溢利，但是財務前景仍然難以預料。其已削減遊戲機、人力等成本，並且會繼續。其會透過多館發展，透過在人囗介乎3萬至5萬的小型商業區，開設新的標準遊戲館，及收購其他日式彈珠機遊戲館營運商， 推動遊戲館數目上升。期內遊戲場館錄得總投注2196.63億日圓，按年減少42.1%；扣除派彩後，業務收益則達452.55億日圓。

至於飛機租賃業務，儘管航空業受到疫情嚴重打擊，惟隨著全球飛機需求回復，增長速度將於中期內恢復。現時旗下機隊數目有3架窄體機，賬面淨值達155.86億日圓，平均剩餘租期有5年。經營租賃業務年化收益率達8.8%，收益達7.37億日圓，按年增長7.98倍。

記者：陳偉燊

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