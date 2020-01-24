繼美國制裁後，英國政府向國會提出新法案，違例使用華為設備的英國電訊商將會被罰款，最高罰款金額為營業額一成或每日10萬英鎊（約103萬港元）。一旦法案獲得通過，最快將在2024年實施。此前，英國已要求當地電訊商，在2027年前逐步淘汰華為5G設備。

英國政府解釋，新法案以嚴厲罰則處罰違例電訊商，將提高當地的通訊網絡安全標準，排除高風險供應商的威脅。英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）表示，當地正在投資數十億英鎊在全國範圍推廣5G和光纖網絡，但只有在安全及有彈性的情況下，才能實現5G及光纖網絡的好處。

對於英國的禁令，華為表示失望，批評英國政府的做法是出於政治動機，而非公平的風險評估，不符合任何一方的利益。中國外交部發言人趙立堅表示，英方在沒有任何確鑿證據的條件下，以莫須有的風險為藉口，一再配合美國，歧視打壓中國企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，嚴重損害中國企業的正當利益，不斷衝擊中英合作的互信基礎。在此背景下，英國市場的開放性、公平性和外國在英投資安全令人高度關切。

記者：蔡穎霖

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