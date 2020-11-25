施政報告延後1個月後今日終於出爐，日前放風會有的第二上市股份納入「互聯互通」未有兌現、撤非住宅物業「辣稅」亦未有如親政府媒體放的風一樣。利好落空之下，恒指在施政報告公布前見頂，最多升452點，高見27040點，公布後一直回軟，低位僅升3點。高位27040點，是今年2月24日27105點後新高。

恒指收市升81點或0.31%，報26669點，成交金額1780億元，較上日增加24.31%；國指跌54點或0.52%，報10557點。恒生科技指數收報7921點，跌2.29%。

北水南下合計淨流入6.97億元，較上日減少69.66%，連續第6日流入，累計流入178.54億元。南水北上合計淨流出15.69億元人民幣，較上日增加1041.05%，連續第2日流出，累計流出17.06億元。

藍籌30隻升，18隻下跌，2隻無升跌。匯控（0005）升6.54%，收報42.35元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻147點；創科實業（0669）跌4.93%，收報102.2元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.88%，收報573元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低51點。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是恒騰網絡（0136）收報0.29元，升3.57%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）收報90.55元，跌6.79%。

第二上市股互聯互通憧憬落空，港交所（0388）由早段創上市新高的398.4元回吐，最多曾跌2.7%，收報383元，跌2.3%；阿里巴巴（9988）亦由升最多1.85%，轉為倒跌，收報267元，跌1.11%；京東（9618）曾升1.2%，收市倒跌報343元，跌1.49%。

雖然生物科技股獲納入，但普遍下跌，其中康寧傑瑞製藥（9966）收報14.74元，跌1.86%；基石藥業（2616）收報9.69元，跌3.1%；復宏漢霖（2696）收報39.5元，跌1.25%；歌禮製藥（1672）收報2.77元，跌0.36%；啟明醫療（2500）收報65.25元，跌6.99%。向上的幾隻分別是，康希諾生物（6185）收報158.1元，升1.8%；亞盛醫藥（6855）收報25.6元，升1.79%；中國抗體（3681）收報2.95元，升1.03%；東曜藥業（1875）收報4.14元，升0.98%。

地產股方面，雖然住宅無好消息，但撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅。地產股普遍仍向上，新世界發展（0017）收報41.25元，升1.98%；新鴻基地產（0016）收報107元，升0.94%；長實集團（1113）收報43.7元，升0.11%；恒地（0012）收報32.6元，升3.16%。

施政報告6億元支持旅遊業，旅遊相關股普遍向上。大酒店（0045）收報7.3元，無升跌；香格里拉（0069）收報7.5元，跌1.32%；美麗華酒店（0071）收報13.04元，升0.15%；東勝旅遊（0265）收報0.08元，升2.56%；香港中旅（0308）收報1.14元，升1.79%；專業旅運（1235）收報0.183元，跌6.63%；朗廷－ＳＳ（1270）收報1.08元，升2.86%；東瀛遊（6882）收報0.415元，升3.75%；縱橫遊（8069）收報0.28元，升5.66%。

傳發改委要求上報投資情況，恒大汽車（0708）急跌，其後恒大汽車回應指，正核實消息，收報22.8元，跌5.2%。

恒大汽車現時仍未有車投產，主要業務收入仍來自醫療器械及服務，而今日內地有傳醫保局發布的《關於開展高值醫用耗材第二批集中採購數據快速采集與價格檢測的通知》，引發市場對於進入集采範圍的耗材產品會降價的擔憂。因此恒大汽車主業所屬的行業，即醫療器械及服務，相關股份均急跌。其中，春立醫療（1858）收報19.76元，跌17.67%；先健科技（1302）創上市新高，見3.34元，收報2.97元，跌8.05%；微創醫療（0853）收報31.4元，跌6.13%；愛康醫療（1789）收報12.52元，跌15.63%。

破頂股包括，新奧能源（2688）創上市新高，見110.4元，收報105.1元，跌2.23%；先健科技（1302）創上市新高，見3.34元，收報2.97元，跌8.05%；長城汽車（2333）創52周高，見17.18元，收報16.3元，升1.12%；環球實業科技（1026）創52周高，見0.236元，收報0.236元，升8.26%；中國外運（0598）創52周高，見3.08元，收報2.92元，跌3.63%；中遠海控（1919）創52周高，見8.37元，收報7.73元，跌3.01%。

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