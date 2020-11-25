印度再以國家安全等理由禁用中國App，中國駐印度使館發言人嵇蓉回應指，中國堅決反對印度一再以「國家安全」為由，對擁有中國背景的手機應用程序採取禁用措施，認為中印互不構成威脅、互為發展機遇，雙方應在對話協商基礎上，使中印經貿關係重回惠及兩國民眾、互利共贏的道路。

嵇蓉續指，中國政府一貫要求中國在海外企業遵守國際規則、合法合規經營、尊重公序良俗，希望印方能夠為包括中國在內的各國市場主體在印投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境，並糾正這一違反世貿組織規則的歧視性做法。

中國外交部發言人趙立堅說，今年6月以來，印方連續4次以所謂維護國家安全為藉口，對擁有中國背景的手機應用程式採取禁用措施，有關做法明顯違背市場原則和世貿組織規則，嚴重損害中國企業合法權益。中方對印方的有關聲明表示嚴重關切，強調中印經貿合作的本質是互利共贏，印方應立即糾正這一歧視性的做法，避免給雙方合作帶來更大的傷害。

他又指，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作。印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。

印度電子資訊科技部今天公布，根據《資訊科技法》（Information Technology Act）第69A條禁止43款App，包括阿里巴巴（9988）旗下支付寶、阿里賣家（AliSuppliers）、千牛工作台（Alibaba Workbench）及全球速賣通（AliExpress）等。該部門指出，這些App涉及的活動損害印度的主權與領土完整、國防、國家安全及公共秩序。

此前，印度早於6月29和9月2日，都以國安理由，分別禁止了59款和118款App。

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