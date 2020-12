新一份《施政報告》提出「躍動港島南」計劃,並提到新濠(0200)已同意捐贈位於香港仔的珍寶海鮮舫給海洋公園,並由政府將推動海洋公園和非政府機構協作將海鮮舫活化。身兼華置(0127)主席兼海洋公園主席的劉鳴煒即在社交平台模仿美國總統特朗普的口號,發文高呼要「let's MAGA and Make Aberdeen Great Again!!」要讓香港仔再次強大。

劉鳴煒不時在其社交平台宣傳香港仔及海洋公園,對於今次施政報告提到由海洋公園等活化珍寶海鮮舫時,他認為對於海洋公園、黃竹坑、香港仔及珍寶海鮮舫各方都是雙贏,並期待可為此作出貢獻。他又指,「Trump may be out, but we will still MAGA!! (特朗普或被淘汰,但我們仍會讓香港仔再次強大)」

他又指,香港仔是香港這座美好城市的起點,指此處有太多文化遺產,可讓香港及世界各地更多了解。又指南區人、生意及旅業等都未來將再次蓬勃發展。

相關報道:

施政報告|新濠捐贈香港仔珍寶海鮮舫予海洋公園 政府牽頭活化