華為：不造整車「以後誰再建言造車，可調離崗位」
文章日期：2020年11月25日 13:17
近日「華為造車」再度炒作，更傳出「華為汽車已造出來，明年底上市」，年底或明年一季度發布，並與長安汽車（深000625）合作」。消息令長安汽車今日漲停，報23.66元人民幣。不過華為其後在心聲社區發布《關於智能汽車部件業務管理的決議》，明確表示「華為不造整車」，而是「聚焦ICT技術，幫助車企造好車。成為智能網聯汽車的增量部件提供商」，又指「以後誰再建言造車，干擾公司，可調離崗位，另外尋找崗位」。
決議提到，智能終端與智能汽車部件IRB和消費者業務管理委員會要堅持華為不造車的戰略，且無權改變此戰略。
同時，華為為了增強智能汽車部件業務與智能終端業務的技術、資源的互動，經公司總裁批準，將智能汽車解決方案BU（IAS BU）的業務管轄關系從ICT業務管理委員會調整到消費者業務管理委員會，同時任命汪濤為消費者業務管理委員會成員。
公司又會重組消費者BG IRB為智能終端與智能汽車部件IRB，將智能汽車部件業務的投資決策及組合管理由ICT IRB調整到智能終端與智能汽車部件IRB。任命余承東為智能終端與智能汽車部件IRB主任。
最後強調，「以及以后誰再建言造車，干擾公司，可調離崗位，另外尋找崗位」。
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