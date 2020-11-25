近日「華為造車」再度炒作，更傳出「華為汽車已造出來，明年底上市」，年底或明年一季度發布，並與長安汽車（深000625）合作」。消息令長安汽車今日漲停，報23.66元人民幣。不過華為其後在心聲社區發布《關於智能汽車部件業務管理的決議》，明確表示「華為不造整車」，而是「聚焦ICT技術，幫助車企造好車。成為智能網聯汽車的增量部件提供商」，又指「以後誰再建言造車，干擾公司，可調離崗位，另外尋找崗位」。

決議提到，智能終端與智能汽車部件IRB和消費者業務管理委員會要堅持華為不造車的戰略，且無權改變此戰略。

同時，華為為了增強智能汽車部件業務與智能終端業務的技術、資源的互動，經公司總裁批準，將智能汽車解決方案BU（IAS BU）的業務管轄關系從ICT業務管理委員會調整到消費者業務管理委員會，同時任命汪濤為消費者業務管理委員會成員。

公司又會重組消費者BG IRB為智能終端與智能汽車部件IRB，將智能汽車部件業務的投資決策及組合管理由ICT IRB調整到智能終端與智能汽車部件IRB。任命余承東為智能終端與智能汽車部件IRB主任。

最後強調，「以及以后誰再建言造車，干擾公司，可調離崗位，另外尋找崗位」。

其他報道

施政報告6億元支持旅遊業 東瀛遊升5% 縱橫遊升1%

中教擬每年併購2至3所學校 料每間估值10億元人幣

施政報告｜新濠捐贈香港仔珍寶海鮮舫予海洋公園 政府牽頭活化

中國動向中期多賺近5倍 中期息派5.69仙

【選股王】資金全面流向舊經濟股 財險勝算相當高

施政報告｜小蠔灣車廠用地上蓋可提供約2萬個單位

施政報告開始後 升幅收窄 半日僅升226點 匯控升6%

施政報告｜政府減辣！撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅 明起生效

施政報告｜加強大灣區推廣 「專業服務協進支援計劃」預留5000萬元

施政報告｜政府續投資基建 料未來數年平均每年逾千億元

國藥提交新冠疫苗上市申請 國藥升逾5%

施政報告｜政府預測全年經濟收縮6.1%

施政報告｜政府2020至21年度經常開支較三年前增逾34%

內地股市三大指數低收 滬指半日失守3400點

港元拆息個別發展 一個月HIBOR升0.07點子

傳發改委要求上報投資情況 恒大汽車急跌

施政報告｜林鄭：中央支持香港國際機場投資入股珠海機場

施政報告｜林鄭：逐步擴大「互聯互通」 生科及科創板股票納入標的

施政報告｜同意加快生物科技公司納入「互聯互通」 生科股個別發展

螞蟻旗下花唄、借唄兩隻ABS獲通過規模達200億人幣