在內地經營高等教育為主的中教控股（0839），計劃每年在境內、外併購2至3所學校，學校收生規模會有1萬人或以上，首席財務官莫貴標表示，目前所留意的10間目標項目，會以境內為主。若按收購估值以企業價值相對除息税、折舊及攤銷前盈利10至12倍去衡量本科生學生，全購每所學校估值預算約10億元(人民幣、下同)，相比同行付出的倍數為低。

莫貴標又指，集團在松田學院及白雲學院建新校區方面，資本開支預算約9億元。由於可以分攤3至4年支付，因此對他們的財務壓力不大，以其每年的自由現金流逾10億元而言，可以支持資本開支所需。松田學院首期新校園料在明年9月入學，可容納1.3萬學生，連同二、三期新校園建設，會新增3萬名學生容量。白雲學院新增容量則可達2.6萬名學生。

期內中教將旗下3間獨立學院轉制為全民辦大學，莫貴標稱，目前正等待國家教育部批准。若完成轉制，即使需要支付分手費，但估計不會超過1億元，往後更不需如以往般，再按所收學費按比例8%至20%支付管理費，同時會在轉制後去建設新校園。他指出，由於廣東省人口增長中，本地生產總值亦為全國省份中最高，加上不少知名集團落户，因此料大灣區內對高等教育有需求。在今年9月份招生已逾4.4萭名，比去年同期大增67%。投資者關係總監郭盈瑩補充，省內學位供不應求，集團手上用地可供擴展校園迎合需求。

海外教學方面，郭盈瑩稱，因應疫情及各地政策影響，中教提供的計劃，可提供彈性讓大學生從大一到大四轉接到旗下英國及澳洲的高等院校升學，至於中、外提供的教學比例，及提供在線教學方面，則正在探討中。當中位於澳洲國王學院3月及7月收生分別增長40%及20%，同時因為華裔、亞裔收生佔比只有5%，因此可和內地的高等院校項目產生協同作用。

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