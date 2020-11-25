中國動向（3818）截至九月底的中期按年多賺4.936倍至11.16億元人民幣（下同），每股基本盈利為0.1904元，每股中期息升2.534倍至0.0569元，派息比率為中期純利的30%。

上半年集團的收入按年持平至8.99億元，毛利率為60.1%，按年跌5.3個百分點，若計入存貨減值撥備或撥回前的毛利率為62.6%，升0.2個百分點。

若按地區細分，中國業務分部收入為8.15億元，按年升8.8%，當中主要業務Kappa品牌中期銷售總額為7.48億元，按年升13.2%﹔童裝業務中期實現銷售額4600萬元，按年跌11.5%，國際業務及其他業務收入亦跌41.7%至2100萬元。

日本分部方面，分部收入為8400萬元，按年跌44%，當中Phenix品牌及Kappa品牌的收入分別為5500萬元及2900萬元，按年跌43.9%及44.2%。

同時，集團期內亦繼續對終端自營店舖進行了調整和優化，使得Kappa品牌終端店舖總數達到1,153間，較截至三月底的上財年淨增加24間，而童裝店舖共209間。集團指將持續關閉低效店舖。

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