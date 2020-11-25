恒指升226點，收報26814點，成交金額975億元。拜登確認成下任總統，不明朗因素消除，道指首破30000點大關，舊經濟股全面起動。港股在匯控（0005）、港資產、中資金融股等領軍下突破27000點。但科技股表現偏軟。

要留意的是資源股衝高後急回，但其實銅價今早反而升破2017年高位，市場反應欠佳，投資者短期要有戒心。不單是對資源股，而是對整個股市。事關資源股是近期最強勢的板塊之一，也是經濟復蘇的代表，出現好消息壞反應，未必轉勢，但短期有暗湧。

今早資金全面流向舊經濟股，從走勢來看，匯控、本地地產股初步向上突破，但仍有待確，論估值也不便宜。友邦（1299）繼續受阻於90元，若破關失敗則是3頂。內險股偏好，最強勢是太保（2601）和平保（2318），而筆者覺得財險（2328）可冷吼。

銀保監每隔幾年便整頓或改革車險市場，大方向是降保費、增保障。今年9月又剛剛完成，這也是年初至今財險持續下跌的主因。市場的基本假設是車險將不會有利潤，綜合比率將會持續超過100%。但財險在新規實施後，基本上仍能盈利，又指即使有對手割價搶客，但以往改革後都會出現，但因為虧損而很快消失，保費沒多久便回升。

重點是，新規後利錢更薄，險企需要規模效應才能盈利，令市場集中度更高，對龍頭財險有好處。此外，全行業盈利壓力巨大，多數更處於虧損狀態，但這也意味未來數年保費上升可能性更大。從長期股價走勢來看，財險正處於周期性底部，短線未必強勢，但假如中長期底部已確立，即現價買入耐心持有，勝算相當高。

張兆聰

明報首席評論員