恒指今早高開231點後，最多曾升452點，在施政報告開始後，升幅大為收窄，低位僅升213點。恒指半日升226點或0.85%，報26814點，成交金額975億元；國指升37點或0.36%，報10650點。恒生科技指數收報7985點，跌1.5%。

藍籌31隻升，18隻下跌，1隻無升跌。匯控（0005）升6.79%，收報42.45元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻153點；創科實業（0669）跌4.56%，收報102.6元，是跌幅最大的藍籌。小米（1810）績後跌3.5%，收報26.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。

特首於半日收市後，在其施政報告中稱，銷非住宅物業雙倍從價印花稅，地產股半日向上，長實集團（1113）升0.69%，收報43.95元；恒地（0012）升4.27%，收報32.95元；新地（0016）升1.98%，收報108.1元；新世界發展（0017）升4.08%，收報42.1元。

施政報告稱，同意加快生物科技公司納入「互聯互通」，生科股個別發展，港交所（0388）創上市新高。港交所曾創上市新高，見398.4元，收報387.4元，跌1.17%。生物科技股個別發展，康希諾生物（6185）收報160.4元，升3.28%；藥明康德（2359）收報114.9元，跌3.93%。

國藥提交新冠疫苗上市申請，國藥（1099）收報20.15元，升7.75%。

傳發改委要求上報投資情況，恒大汽車（0708）急跌，恒大汽車收報22.35元，跌7.07%。吉利汽車（0175）收報23.7元，跌1.04%；比亞迪股份（1211）收報196元，跌1.9%。

京東健康香港IPO，擬集資269億，京東（9618）收報346.6元，跌0.46%。

周大福（1929）中期多賺46%，料下半年表現穩步向升，港業績已觸底。周大福收報10.26元，升5.77%。

油價再向上，紐油見3月5日後收市新高。石油股方面，中石化（0386）升4.55%，收報3.68元；中石油（0857）升3.1%，收報2.66元；中海油（0883）升4.81%，收報9.58元。

破頂股包括，新奧能源（2688）創上市新高，見110.4元，收報107元，跌0.47%；先健科技（1302）創上市新高，見3.34元，收報2.97元，跌8.05%；長城汽車（2333）創52周高，見17.18元，收報16.6元，升2.98%；環球實業科技（1026）創52周高，見0.22元，收報0.22元，升0.92%；中國外運（0598）創52周高，見3.08元，收報2.94元，跌2.97%；中遠海控（1919）創52周高，見8.37元，收報7.7元，跌3.39%。