特首林鄭月娥於新一份《施政報告》提到，將銳意推動的是香港房地產投資信託基金，令香港發展成為亞洲區蓬勃的房託基金市場，加強香港作為首要資產及財富管理中心的集資功能，並為本地投資者帶來更多元化和提供較穩定回報的投資機會。

為此，政府正研究多管齊下的措施，包括適度放寬房託基金的投資限制、擴闊投資者基礎、改進立法和規管架構以利便行業運作，以及加強市場推廣和投資者教育。

此外，為鞏固香港作為亞洲領先的私募基金樞紐地位，政府會為在本港營運的私募基金所分發的附帶權益，在符合若干條件下，提供稅務寬免。政府已就建議諮詢業界，並正擬備相關法例，目標是在短期內向立法會提交修訂條例草案。

另一方面，家族辦公室業務發展蓬勃，是財富及資產管理業重要的增長部分。為進一步推動香港的家族辦公室業務，投資推廣署將成立專責團隊，在本港及其他主要市場加強宣傳香港的優勢，並為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服務。

房託股全線向上，越秀房託（0405）報3.76元，升1.08%；置富（0778）報7元，升0.57%；招商局商業房託（1503）報2.43元，升1.25%；領展（0823）報68.75元，升1.25%；冠君（2778）報4.47元，升0.45%泓富（0808）報2.34元，升0.43%。

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