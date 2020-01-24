施政報告｜政府2020至21年度經常開支較三年前增逾34%
文章日期：2020年11月25日 11:39
特首林鄭月娥今日發表新一份《施政報告》中表示，今屆政府採取積極財政政策，投入大量資源為香港投資、為市民紓困。政府經常開支由2017至18年度的3618億元，上升至2020至21年度的4866億元核准預算，增幅為34.5%，或平均每年10.4%，可說是歷屆政府之冠。
中美關係緊張、社會動盪和新冠疫情均大大打擊各行各業，政府在過去半年多已透過本年度財政預算案和三輪「防疫抗疫基金」，一共推出約值3100億元的紓困措施。面對經濟預期會繼續疲弱一段頗長時間，政府收入因而減少，政府實難以持續增加開支。但為免影響香港向前發展，會繼續投資基建、開拓土地、滿足經濟和民生需求。
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講者：王冠一教授
日期：11月24日 (星期二)
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截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)
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報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
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